ماكرون وسلام يؤكدان ضرورة تهيئة الظروف لعقد مؤتمري دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار

ذكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه رافق اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة على معرض Vivatech.وأوضح أنه والرئيس ماكرون عقدا بعد ذلك اجتماعًا بحضور وزير الخارجية الفرنسي، تناول نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عمومًا، وخاصة لبنان، إضافة إلى تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة الأميركية مع إيران.وأعلن أنهما اتفقا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار.