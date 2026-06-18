فرنجية: العقوبات الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد

كتب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر "إكس": "العقوبات الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد خصوصاً وأنّ تهمتَنا أننا مع مكوّن من بلدنا ضدّ عدوّ صهيوني يحتلّ أرضنا ويقتل شعبنا. ونحن كنّا ولا نزال مع السلام ولكن ضدّ الاستسلام وهذا التصرّف لن يؤثّر على رأينا بل يزيدُنا قناعةً به".