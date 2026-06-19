رجي لنظيرته الكندية: مسارنا التفاوضي مستقل عن المسار الإيراني-الأميركي

تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، تناول مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين بيروت وأوتاوا.



واستفسرت الوزيرة الكندية، بحسب بيان، عن "تداعيات الاتفاق الإيراني الأميركي على الساحة اللبنانية"، مؤكدة "وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة".



من جهته، أكد الوزير رجي خلال الاتصال، أن "الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار"، مرحباً "بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "لبنان مستمر في خيار المفاوضات، ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني-الأميركي، وصولاً إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره".