وزير الخارجية الفرنسيّ: على إسرائيل وقف أعمالها القتالية في لبنان

دعا وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو إسرائيل إلى وقف أعمالها القتالية في لبنان.

كما دعا الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد ذكرت الخميس أنها لا تستبعد شنّ هجمات خارج منطقة السيطرة العسكرية في جنوب لبنان، في تحد لبنود الاتفاق الأميركيّ الإيرانيّ، الذي ينصّ على احترام سيادة لبنان.

وأوضح بارو، في تصريحات لإذاعة فرانس إنفو، أنّ فرنسا ما زالت تعمل على عقد مؤتمر دوليّ لحشد الدعم للجيش اللبنانيّ.