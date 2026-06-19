شحادة التقى ماكرون على هامش الدورة العاشرة من معرض VivaTech

التقى وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، على هامش الدورة العاشرة من معرض Viva Technology (VivaTech) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، وذلك خلال جولة رسمية برفقة رئيس الحكومة نواف سلام.



وخلال نقاش موسّع استمر لأكثر من ساعة ونصف، تناولت المحادثات عدداً من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير الكفاءات وتعزيز المهارات الرقمية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية في لبنان، في إطار تعزيز التعاون بين بيروت وباريس.



كما شكّل اللقاء فرصة لبحث سبل جديدة للتعاون بين البلدين بهدف تسريع التحول الرقمي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز المبادرات الابتكارية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.



وفي السياق نفسه، شكّلت النسخة العاشرة من VivaTech منصة استثنائية للشركات الناشئة اللبنانية، حيث أُتيح لها فرصة عرض خبراتها وابتكاراتها أمام جمهور دولي من المستثمرين وشركات التكنولوجيا وصنّاع القرار.



وتعكس مشاركة لبنان في VivaTech التزامه تعزيز موقعه كمركز ناشئ للابتكار في المنطقة، وتطوير شراكات دولية استراتيجية تدعم مساره التكنولوجي والاقتصادي.