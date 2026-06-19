حيدر بحث مع السفير المصري أوضاع العمالة المصرية في لبنان وزيارته المرتقبة إلى القاهرة

بحث وزير العمل محمد حيدر مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في ملف العمالة المصرية في لبنان ودورها في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وأكدا أهمية تنظيمها وفق القوانين والأنظمة ، بما يضمن حقوق العمال ويحفظ انتظام سوق العمل ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.



كما تناول البحث سبل تطوير التعاون بين وزارتي العمل في لبنان ومصر، وتعزيز التنسيق في القضايا العمالية ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق اللقاء إلى الزيارة المرتقبة للوزير حيدر إلى القاهرة خلال شهر تموز المقبل.

وأكد حيدر أن المحطة الأساسية للزيارة ستكون مقر منظمة العمل العربية، حيث سيجري سلسلة لقاءات في إطار تحركه الهادف إلى حشد دعم عربي للبنان في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تأمين موقف عربي داعم عبر منظمة العمل العربية والمنظمات الدولية المختصة، بما يسهم في فضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.