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عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السعودية والجزائر وسويسرا

أخبار لبنان
2026-06-19 | 05:14
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عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السعودية والجزائر وسويسرا
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عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السعودية والجزائر وسويسرا

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوراق اعتماد سفراء: ‏المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري و‏الجزائرعريف خميسي و‏سويسرا Nicole Ruder.

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