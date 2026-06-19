الراعي استقبل الكاردينال ستورلا في بكركي وعرض معه شؤوناً كنسية والتطورات المحلية والإقليمية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي رئيس اساقفة مونتيفيديو في الأوروغواي الكاردينال دانيال ستورلا، في حضور النائب البطريركي المطران حنا علوان، المطران بولس الصياح، أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، أمين سر البطريرك الخاص الأب كميليو مخايل، والأب سيزار لحود المريمي.



وجرى عرض لعدد من المواضيع الكنسية اضافة الى الاوضاع الراهنة محليا واقليميا.

