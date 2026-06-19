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الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أكثر من 80 مقر قيادة ومنصة إطلاق وبنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله
أخبار لبنان
2026-06-19 | 05:28
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الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أكثر من 80 مقر قيادة ومنصة إطلاق وبنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله
هاجم الجيش الإسرائيليّ قبل قليل مقري قيادة في منطقة البقاع في لبنان، كان ينشط داخلهما عناصر من حزب الله، وفق ما أعلن الجيش.
وقال: “هاجمنا منذ ساعات الليل، أكثر من 80 مقر قيادة ومنصة إطلاق وبنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله في منطقة النبطية وفي عدة مناطق أخرى داخل المنطقة الأمنية وخارجها في جنوب لبنان”.
وأضاف: “خلال هذه الهجمات، تم القضاء على عشرات عناصر حزب الله الذين كانوا ينشطون في تلك المقار”.
ورصد الجيش الإسرائيليّ خلال الليلة الماضية (الجمعة) قيام حزب الله بإطلاق قذائف صاروخية نحو القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان.
￼
وقالت: “في إطار إغلاق دائرة النار بشكل سريع، تمكنا من القضاء على مخربين اثنين فرا من منطقة الإطلاق على متن دراجة نارية. وبعد ذلك، هاجمنا منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف الصاروخية نحو القوات ودمرها”.
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