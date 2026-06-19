مرقباوي ووفد من النقابة زار الرئيس بري وبحث معه دعم حقوق الصيادلة

زار نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة على رأس وفد من النقابة.

وخلال اللقاء عرض النقيب مرقباوي أبرز الملفات التي تتابعها النقابة وفي مقدمتها قضية الفجوة المالية المتعلقة بأموال صندوق التقاعد وضرورة العمل على إيجاد حلول تضمن حماية حقوق الصيادلة المتقاعدين وتعزيز استقرار الصندوق.

كذلك عرض مرقباوي أهمية تسريع إقرار مشروعَي القانونين المطروحين أمام مجلس النواب الأول المتعلق بفرض رسم على المتممات الغذائية بهدف دعم صندوق التقاعد، والثاني الهادف إلى تنظيم أعداد متخرجي الصيدلة بما يتناسب مع حاجات سوق العمل في ظل عدم التوازن القائم بين أعداد الخريجين وفرص العمل المتاحة. كذلك تم التطرق إلى ضرورة متابعة موضوع جعالة الصيدلي بالتعاون والتنسيق مع وزير الصحة بما يضمن تحسين أوضاع الصيادلة .

وتناول اللقاء أيضاً أوضاع الصيادلة النازحين من الجنوب والمناطق التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما أولئك الذين تضررت منازلهم وصيدلياتهم إضافة إلى الصيادلة الصامدين في مناطقهم وسبل دعمهم ومساعدتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وأكد الرئيس بري حرصه على متابعة هذه الملفات والعمل على تسريع الإجراءات اللازمة بما يسهم في تسيير شؤون النقابة وحماية حقوق الصيادلة ودعم استمرارية عملهم.