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بري تابع مع زواره المستجدات واستقبل السفير السعودي ومحمد الحوت وأثنى على دور شركة "الميدل ايست" الوطني وجهود رئيسها والعاملين فيها
أخبار لبنان
2026-06-19 | 08:28
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بري تابع مع زواره المستجدات واستقبل السفير السعودي ومحمد الحوت وأثنى على دور شركة "الميدل ايست" الوطني وجهود رئيسها والعاملين فيها
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور عبد الرحمن المرقباوي واعضاء مجلس النقابة بحضور مسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل الدكتور مهدي أيوب حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة وشؤونا نقابية.
واستقبل الرئيس بري رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي أطلعه على أوضاع الشركة وبرامج عملها خاصة في خلال مرحلة الحرب الأخيرة.
وقد أثنى رئيس المجلس على "دور الشركة الوطني وجهود رئيسها والعاملين فيها "، مؤكدا على "أهمية دورها في تأمين التواصل بين لبنان والخارح في شتى الظروف".
بدوره، شكر الحوت الرئيس بري على الدعم المستمر الذي يقدمه للشركة في شتى المجالات.
كذلك، استقبل رئيس المجلس النيابي السفير الجديد للمملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان.
وكانت الزيارة أيضا مناسبة تم في خلالها عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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