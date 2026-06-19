وزير الدفاع بحث والسفير الدنماركي في دعم الجيش وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفير مملكة الدنمارك لدى لبنان كريستوفر فيفيك.



وخلال اللقاء، أكد السفير الدنماركي "التزام بلاده بمواصلة دعم لبنان والمؤسسة العسكرية، سواء بشكل مباشر أو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي".



كما أبلغ وزير الدفاع الوطني بقرار حكومة بلاده استحداث مكتب ملحقية عسكرية في السفارة الدنماركية في بيروت وإيفاد ملحق عسكري دنماركي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.



وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية، ولا سيما مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية العام الحالي والتحديات المرتبطة بهذا الملف.



وفي ختام اللقاء، تمنى وزير الدفاع الوطني للسفير الدنماركي التوفيق لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، شاكرًا له جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل اللواء منسى النائب السابق عاطف مجدلاني، وجرى التداول في الأوضاع العامة والتطورات السياسية والأمنية في البلاد.