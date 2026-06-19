أدرعي: الجيش الاسرائيلي يتمتع بحرية كاملة لإزالة التهديدات ولن نسمح لاحد بأن يهددنا

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار محاولًا منع الجيش الاسرائيلي من انجاز تدمير قدراته التي بناها على مدار سنين".



وقال أدرعي عبر "إكس": "خلال ساعات الليلة الماضية وحتى الآن هاجم الجيش الاسرائيلي اكثر من 100 هدف لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان ومنها في البقاع والنبطية. لقد قضى الجيش خلال هذه الغارات على عشرات المسلحين".



وأضاف: "يتمتع الجيش الاسرائيلي بحرية عملياتية كاملة لإزالة التهديدات في كل منطقة حيث أوعز رئيس الأركان تقديم كافة القدرات للقوات العسكرية في الميدان. لن نسمح لاحد بان يهددنا".