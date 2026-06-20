فضل الله: "المقاومة لها الحق الكامل بالتصدي" للهجمات الإسرائيلية

شدد النائب حسن فضل الله السبت على أن حزب الله له "الحق الكامل بالتصدي" للهجمات الإسرائيلية، مع تواصل الضربات والمواجهات رغم إعلان التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار الجمعة.



وقال فضل الله "ما يعنينا هو أن يلتزم العدو التزاما كاملا وشاملا بوقف إطلاق النار، وأن لا يحاول الاعتداء على بلدنا وقرانا، أو أن يسعى لاحتلال أي نقطة جديدة". ورأى أنّ "المقاومة لها الحق الكامل بالتصدي لهذا العدو عندما يعتدي علينا"، مؤكدا أنها "ستتصدى للعدو كلما حاول أن يتقدم إلى أي مكان... وقف إطلاق النار لا يعني ذلك بقاء الاحتلال على أرضنا".