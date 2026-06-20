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وزيرة التربية في حفل تخرج في حلبا: عكار تصنع الفرص وأبناؤها قادرون على التميّز

أخبار لبنان
2026-06-20 | 06:21
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وزيرة التربية في حفل تخرج في حلبا: عكار تصنع الفرص وأبناؤها قادرون على التميّز
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وزيرة التربية في حفل تخرج في حلبا: عكار تصنع الفرص وأبناؤها قادرون على التميّز

 احتفلت ثانوية حلبا المارونية بتخريج الدفعة الأولى من تلامذة الصف الثالث الثانوي - علوم الحياة، "فوج السلام" للعام الدراسي 2025-2026، برعاية وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وبدعوة من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، ومجلس إدارة مدارس أبرشية طرابلس المارونية، والعائلة التربوية في الثانوية، في عدبل - عكار.



وشارك في الاحتفال، إلى جانب الوزيرة كرامي والمطران سويف، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ علي قدور ممثلاً بعلي حمود، متروبوليت طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار جاورجيوس ضاهر ممثلاً بالأب ميشال بردقان، النائب جيمي جبور، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحق، مستشار الوزيرة فهمي كرامي، مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري، ورئيس المنطقة التربوية نقولا الخوري، ورئيس رابطة التعليم الثانوي جمال عمر، ورئيس دائرة التعليم المهني ورد الورد، ورؤساء مصالح ومديرون، إلى جانب آباء كهنة وأخوات راهبات، ورؤساء بلديات ومخاتير، ومديرات ومديري جامعات ومدارس ومعاهد، والهيئات الإدارية والتعليمية، وأهالي الخريجين ومدعوين.



استهل الحفل بالنشيد الوطني، تلاه دخول موكب الخريجين، ثم ألقت الإعلامية ليا عادل معماري كلمة الافتتاح، فقالت: "نلتقي في رحاب عكار لا لنحتفل فقط بتخرج دفعة من الطلاب، بل لنحتفل بمعنى أعمق: معنى العلم حين يصبح رسالة، ومعنى التربية حين تتحول إلى بناء إنسان، ومعنى المدرسة حين تكون أكثر من صفوف ومناهج وامتحانات، فتغدو مساحة لصناعة الوعي وتهذيب الشخصية وترسيخ القيم. وبالتالي، فإن ثانوية حلبا المارونية لا تقدم التعليم بوصفه مساراً أكاديمياً فحسب، بل بوصفه فعل إيمان بالإنسان".



بعد ذلك، قدم كورال المدرسة، الذي يضم عدداً من طلاب الصف السادس، وقفة غنائية أذهلت الحضور بقيادة معلمة الموسيقى ماري جان درجاني.



رزق الله



ثم ألقى مدير ثانوية حلبا المارونية الخوري جو رزق الله كلمة حملت أبعاداً تربوية ووطنية، قال فيها: "أقف اليوم أمامكم وقفة المحارب العائد من الجبهة، تملؤه مشاعر الفخر والانتصار. محارب سلاحه التربية، ومعركته ضد الجهل والتخلف، وقضيته الإنسان". وأضاف: "منذ ثلاث سنوات كانت الرؤية في بصيرتكم، واليوم يبصرها الجميع. كان حلماً وأصبح حقيقة. كان مشروعاً وتجربة، واليوم، وبكل فخر، وبفضل ثقتكم ودعمكم، نقدم لكم وللأبرشية وللكنيسة وللوطن باكورة محاصيلنا: فوج السلام في ثانوية حلبا المارونية".



وأكد أن هوية المدرسة تقوم على كونها "ثانوية مارونية كاثوليكية وطنية"، مشيراً إلى اعتماد منهجية "STEAM" بالتعاون مع الجامعة اليسوعية وإدخال الفنون والتربية الرياضية إلى جانب المناهج الأكاديمية.



وتوجه إلى الوزيرة كرامي قائلاً: "إننا نشد على يديكم في حماية التربية، ثروة لبنان الباقية. فالامتحانات بالنسبة إلينا ليست غاية بحد ذاتها، بل فرصة لإظهار ثمرة الجهد والعمل".



وعبّر عدد من الطلاب، باسم الخريجين، عن محبتهم للخوري جو، وقدموا له درعاً تقديرية عربون محبة وتقدير.



وتخلل الاحتفال عرض ريبورتاج أعدّه الطلاب استعادوا فيه محطات من حياتهم المدرسية، رافقه عزف لمقطوعة ألفها الطالب أنجيلو طنوس للمناسبة، إضافة إلى كلمات للخريجين بلغات متعددة عبروا فيها عن امتنانهم لأساتذتهم.



كما قدم الطلاب عرضاً مسرحياً بعنوان "مستديرة العودة" من تأليف وإخراج سايد بو ضاهر، حمل أبعاداً وطنية واجتماعية تحاكي الواقع المعاش.



سويف



بدوره، ألقى المطران يوسف سويف كلمة أكد فيها أن المناسبة "تشكل محطة تاريخية في مسيرة مدارس المطران التي تحمل منذ القرن التاسع عشر رسالة التربية لخدمة الإنسان"، مشيراً إلى أن "المسيرة بدأت بترسيخ التعليم الابتدائي والتكميلي انطلاقاً من قضية بناء الإنسان".



وقال مخاطباً الوزيرة: "نحييك من صميم القلب ونشكرك على رعايتك وحضورك الذي يشهد لولادة المرحلة الثانوية في مدارسنا".



وأشاد بجهود كرامي في المحافظة على المستوى الأكاديمي والنوعية التربوية، مقدّراً الظروف الصعبة التي يواجهها الطلاب نتيجة الحرب والنزوح والتهجير.



كما توجه بالتحية إلى إدارة المدرسة والهيئة التعليمية، مؤكداً أن "المجلس التربوي في مدارس الأبرشية يعمل وفق نظام يهدف إلى تأمين الجودة التربوية والحوكمة الرشيدة والشفافية، ضمن اتفاقية تعاون مع كلية العلوم التربوية في الجامعة اليسوعية".



وخاطب الخريجين قائلاً: "يا فوج السلام، انطلقوا بسلام. نفتخر بكم لا كدفعة أولى للمرحلة الثانوية فحسب، بل كنموذج من شبيبة عكار ولبنان. لا تخافوا من العواصف والأمواج، وحولوها بنعمة الإيمان إلى فرصة للإبداع والفكر والعمل من أجل الخير العام".



بعدها، قدم المشرف العام على شبكة مدارس الأبرشية الخوري الدكتور خالد فخر، باسم الثانوية، درعاً للمطران سويف ترمز إلى "ريشة المعرفة التي تخط المستقبل بحبر السلام"، كما قدم الطلاب له شجرة زيتون ترمز إلى الحياة والأمل.



كرامي



ثم ألقت الوزيرة كرامي كلمة قالت فيها: "هذه ليست محطة عادية في مسيرة مدرسة فحسب، بل لحظة تأسيسية في مسار تربوي طويل امتد منذ عام 1966، حمل خلاله هذا الصرح رسالة واضحة مفادها أن التعليم حق، وأن بناء الإنسان هو الطريق الأكيد لبناء الوطن".



وأضافت: "ما نحتفي به اليوم هو ثمرة رؤية تربوية متراكمة بدأت مع تأسيس المدرسة في خدمة أبناء عكار، وتطورت عبر مراحل من التحديث والتطوير، وصولاً إلى هذه اللحظة التي أصبحت فيها ثانوية متكاملة تحمل هوية واضحة ورسالة عميقة".



وأكّدت أن "المدارس التي تترك أثراً حقيقياً ليست تلك التي تكتفي بنقل المعرفة، بل تلك التي تؤمن بقدرات طلابها وتنظر إلى كل واحد منهم باعتباره مشروع إنسان كامل يستحق الثقة والدعم والفرصة".



وقالت: "ما يجعل هذه المناسبة أكبر من مجرد احتفال مدرسي أنها تحمل رسالة تتجاوز أسوار المدرسة نفسها. ففي بلد اعتاد أحياناً أن ينظر إلى الأطراف على أنها مناطق تنتظر الفرص، تأتي هذه اللحظة لتقول إن عكار ليست هامشاً، وإن أبناءها وبناتها لا ينتظرون الفرص بل يصنعونها".



وأردفت: "إن تخريج أول دفعة ثانوية من هذه المدرسة دليل جديد على أن التميز لا يرتبط بالموقع الجغرافي، وأن الطموح لا تحده المسافات، وأن أبناء عكار يملكون من القدرات والإمكانات ما يؤهلهم للنجاح والتميّز أينما كانوا".



وتابعت: "أنتم تنتمون إلى جيل لم تكن رحلته الدراسية رحلة عادية. لقد عايشتم خلال سنوات دراستكم أزمات متلاحقة كان يمكن أن تدفع كثيرين إلى اليأس أو الاستسلام، ومع ذلك أنتم هنا اليوم. شهاداتكم لا تختصر سنوات دراسة فقط، بل تختصر أيضاً صموداً وإصراراً وإيماناً بأن المستقبل يستحق أن نبذل من أجله الجهد مهما كانت الظروف".



وفي ختام كلمتها، دعت الخريجين إلى المضي بثقة، قائلة: "اذهبوا بثقة، واحملوا أحلامكم معكم، وابقوا أوفياء لأنفسكم ولمجتمعاتكم ولوطنكم".



بعد انتهاء الاحتفال، قدم المطران سويف للوزيرة كرامي تحفة فنية صممت خصيصاً للمناسبة، عبارة عن زيتونة مذهبة مغروسة في أرض خضراء شفافة ترمز إلى رسالة المدرسة في زرع السلام، فيما قدم لها الطلاب شجرة زيتون رمزاً للحياة.



واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والدروع التذكارية على الخريجين، والتقاط الصور التذكارية، وقطع قالب الحلوى ورمي القبعات وسط فرحة الأهالي، في مشهد عكس ولادة جديدة للتربية والتعليم في عكار.



وكانت الوزيرة كرامي، زارت قبل الاحتفال ثانوية حلبا المارونية، حيث اطلعت على أقسامها واستقبلها الطلاب بحفاوة، كما عقدت اجتماعاً تربوياً مع المطران سويف، والمشرف العام الأب الدكتور خالد فخر، والأب أندره ضاهر، ومدير الثانوية الخوري رزق الله، جرى خلاله تبادل الأفكار حول قضايا وتحديات القطاع التربوي، ولا سيما في عكار.
 

أخبار لبنان

التربية

حلبا:

الفرص

وأبناؤها

قادرون

التميّز

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