حزب الله: التزمنا بوقف إطلاق النار وتصدّينا لمحاولة تسلل إسرائيلية في مرتفع علي الطاهر

رأى ”حزب الله“ أن ”العدوّ الإسرائيليّ يتذرّع مرةً أخرى بادّعاءاتٍ كاذبة لتبرير خرقه وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به يومًا، بما في ذلك الخروقات التي يمارسها منذ ليل أمس حتّى اليوم“.

وأكد في بيان أنه التزم ”منذ مساء أمس الجمعة 19-06-2026 بوقف إطلاق النّار حتّى بعد خرق العدو له منذ اللّحظات الأولى، لكنّها أبقت يدها على الزّناد لما تعهده من نكث العدوّ وغدره الدّائمين“.

وقال: ”مجدّدًا، وتحت جنح وقف إطلاق النّار، نفّذ العدوّ ليل أمس محاولة تسلّل باتّجاه مرتفع علي الطّاهر الّذي بقي عصيًّا عليه رغم محاولاته المتكرّرة لاحتلاله“.

وأضاف: ”عند وصول قوّة المشاة المتسلّلة الّتي تتبع للواء الكوماندو في جيش العدوّ إلى مكمنٍ لمجاهدي المقاومة، تصدّى لها المجاهدون بالأسلحة المناسبة محقّقين في صفوفها عددًا مؤكدًا من القتلى والجرحى“.

وأوضح أن إسرائيل عمدت بعد ذلك إلى ”تنفيذ غاراتٍ مكثّفة داخل وخارج منطقة العمليات مستهدفًا كعادته المدنيّين الآمنين للتّغطية على فشله العسكريّ“.

وأعلن ”حزب الله“ أنّه بموازاة التزامه بوقف إطلاق النّار، فإنّه لن يتهاون في التّصدي لأيّ محاولة يُقدم عليها العدوّ لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله، وسيكون مجاهدوه بالمرصاد، وبكامل جهوزيّتهم، للدّفاع الكربلائيّ عن أرضهم وشعبهم ووطنهم، وفاءً بعهدها مع الله ومع شعبها العزيز مهما بلغت التّضحيات.