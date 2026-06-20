شقير: انطلاقة عمل السفير الدوسري تزامنت مع انطلاقة إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية وهو ما يشكّل بشارة خير

هنّأ رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري بمناسبة توليه مهامه رسمياً في لبنان، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالته الدبلوماسية.



ولفت شقير الى أن "انطلاقة عمل السفير الدوسري تزامنت مع انطلاقة إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما يشكّل بشارة خير تدعو إلى التفاؤل بمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، تكون أكثر رسوخاً وتعاوناً، بما يخدم مصالح لبنان والمملكة وشعبيهما الشقيقين".



وأشار الى أن "المملكة العربية السعودية كانت على الدوام إلى جانب لبنان في السراء والضراء، الأمر الذي يحمّل اللبنانيين مسؤولية العمل على تعزيز الثقة وتمتين العلاقة التاريخية والأخوية، والقيام بكل ما من شأنه تطويرها وترسيخها بما يليق بعمق الروابط التي تجمع البلدين".



وقال شقير: "ألف مبروك للسفير الدوسري، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين لبنان والمملكة العربية السعودية".