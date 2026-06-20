الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عمليات طوارىء الصحة: 83 شهيدا و141 جريحا حصيلة غارات امس الجمعة

أخبار لبنان
2026-06-20 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عمليات طوارىء الصحة: 83 شهيدا و141 جريحا حصيلة غارات امس الجمعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عمليات طوارىء الصحة: 83 شهيدا و141 جريحا حصيلة غارات امس الجمعة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات المكثفة التي شنها العدو الإسرائيلي يوم أمس 19 حزيران الجاري، أدت في حصيلة نهائية إلى 83 شهيدا و141 جريحا وفق التالي

حاروف: 10 شهداء بينهم طفل و 3 سيدات و15 جريحا من بينهم 3 سيدات

البيسارية: جريحة

الدوير: 7 شهداء من بينهم طفلة وسيدة و 6 جرحى بينهم طفل وسيدة

الريحان: شهيد و 7 جرحى

الشرقية: 7 شهداء من بينهم سيدتان و جريحتان

العباسية: شهيد

القصيبة: شهيد وجريح

القطراني: شهيدان و5 جرحى

النبطية: 17 شهيدا و 9 جرحى من بينهم طفلان و سيدة

النبطية الفوقا: جريحان

النميرية : جريحان

أنصار: شهيد وجريح

تبنين: جريح

تفاحتا: شهيد

تل الابيض بعلبك : 3 شهداء

تول: شهيد و5 جرحى

تولين: شهيدان و٣ جرحى

جباع : جريح طفل

جبشيت: شهيدان من بينهم سيدة وجريحان

حبوش: 8 شهداء و 19 جريحا من بينهم طفلان وسيدة

حي السراي: شهيد وجريحة

خرطوم: شهيدة

دير الزهراني: 4 شهداء وجريحان

زبدين: 3 شهداء و6 جرحى من بينهم طفل

زفتا: جريح سوري الجنسية

سجد: جريحان

شوكين: شهيد وجريحان

عبا: جريح

عدشيت: 3 جرحى 2 سوري الجنسية

عربصاليم: 3 شهداء من بينهم طفل و 6 جرحى من بينهم 4 سيدات و طفلة

عين بورضاي بعلبك: 9 جرحى من بينهم طفلتان و سيدة

غسانية: شهيد

قعقعية الجسر: ٦ جرحى من بينهم طفلة و سيدة

كفرمان: شهيدان وجريحان

كفرتبنيت: جريح

كفرجوز: 8 جرحى من بينهم سيدة

كفرصير: شهيدتان و 9 جرحى من بينهم طفل وسيدتان

كوثرية السياد: شهيد

 

أخبار لبنان

طوارىء

الصحة:

شهيدا

جريحا

حصيلة

غارات

الجمعة

LBCI التالي
قوى الأمن: تدابير سير مواكبة لأعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب - بيروت وصيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة
شقير: انطلاقة عمل السفير الدوسري تزامنت مع انطلاقة إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية وهو ما يشكّل بشارة خير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-15

عمليات طوارىء الصحة: 8 شهداء بينهم طفل و11 جريحا في الغارات الإسرائيلية على العباسية أمس

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-07

عمليات طوارئ الصحة: ثمانية شهداء و22 جريحا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على صيدا جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-30

عمليات طوارئ الصحة: 2586 شهيدا و8020 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار

LBCI
خبر عاجل
2026-04-10

مركز طوارئ الصحة: 357 شهيدا و1223 جريحًا في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية الأربعاء الماضي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

سليمان للـLBCI: إيران متمسكة بإبقاء لبنان ساحةً لمواجهتها مع إسرائيل..وإسرائيل تسعى إلى استخدام لبنان لتفجير الاتفاق الأميركي - الإيراني

LBCI
أمن وقضاء
15:45

قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
15:38

مسؤول في الجيش الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:30

سامي الجميل: إيران لم تحمِ لبنان يومًا بل استخدمته ساحة لحروبها ومفاوضاتها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:27

شبكة الجزيرة الإعلامية: ندين اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميل المصور في غزة أحمد وشاح ونستنكر استمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مراسلينا والعاملين معنا في غزة

LBCI
آخر الأخبار
16:32

رويترز نقلا عن متحدث: نائب الرئيس الأميركي غادر واشنطن متوجها إلى سويسرا

LBCI
خبر عاجل
16:35

فانس خلال توجهه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول إيران: لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين

LBCI
خبر عاجل
16:36

فانس: نأمل أن نحرز تقدما في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

سليمان للـLBCI: إيران متمسكة بإبقاء لبنان ساحةً لمواجهتها مع إسرائيل..وإسرائيل تسعى إلى استخدام لبنان لتفجير الاتفاق الأميركي - الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

احذروا هذه الشركات… كي لا تخسروا أموالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

خمس وعشرون حاوية باكورة الصادرات اللبنانية الى السعودية بعد رفع الحظر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كأس العالم... البرازيل تعود إلى سكة الانتصارات وألمانيا تلعب مباراتها الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منى خليل… حين خطفت الحرب حارسة السلاحف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مطعم لبناني صنع ذاكرة في لندن… يواجه اختبار البقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جنى وغنى... كفيفتان أبصرتا المستقبل من إرادتهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

وقف نار مع وقف التنفيذ... اكثر من ١١١ شهيد منذ فجر الجمعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:57

فانس: أودّ فقط أن أقول لأولئك المسيحيين في لبنان "تمسّكوا بإيمانكم بيسوع المسيح واعلموا أن لديكم الكثير من الأصدقاء الجيدين في حكومة الولايات المتحدة الذين يسعون إلى تعزيز السلام في المنطقة"

LBCI
أخبار لبنان
01:34

حزامٌ ناريّ على النبطية الفوقا وكفرمان وكفرحوز وشوكين خلال أقلّ من 10 دقائق (صور)

LBCI
أخبار لبنان
01:02

تصعيد إسرائيلي عنيف على النبطية: غارات متتالية وشهداء في عربصاليم والدويـر ودير الزهراني

LBCI
حال الطقس
01:21

طقسٌ مشمسٌ إجمالاً مع تشكّل ضبابٍ خفيف..

LBCI
خبر عاجل
13:48

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حاليًا سيطرة عملياتية على تلة علي الطاهر وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون داخل المجمّع من دون قدرة على الخروج منه

LBCI
خبر عاجل
10:48

حزب الله: حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تجاوزت الـ300

LBCI
خبر عاجل
10:48

القناة 12 الإسرائيلية: بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في لبنان لكنه لا ينسحب من المناطق التي سيطر عليها

LBCI
أمن وقضاء
03:54

الجيش: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان واستشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة معادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More