عمليات طوارىء الصحة: 83 شهيدا و141 جريحا حصيلة غارات امس الجمعة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات المكثفة التي شنها العدو الإسرائيلي يوم أمس 19 حزيران الجاري، أدت في حصيلة نهائية إلى 83 شهيدا و141 جريحا وفق التالي:
• حاروف: 10 شهداء بينهم طفل و 3 سيدات و15 جريحا من بينهم 3 سيدات
• البيسارية: جريحة
• الدوير: 7 شهداء من بينهم طفلة وسيدة و 6 جرحى بينهم طفل وسيدة
• الريحان: شهيد و 7 جرحى
• الشرقية: 7 شهداء من بينهم سيدتان و جريحتان
• العباسية: شهيد
• القصيبة: شهيد وجريح
• القطراني: شهيدان و5 جرحى
• النبطية: 17 شهيدا و 9 جرحى من بينهم طفلان و سيدة
• النبطية الفوقا: جريحان
• النميرية : جريحان
• أنصار: شهيد وجريح
• تبنين: جريح
• تفاحتا: شهيد
• تل الابيض بعلبك : 3 شهداء
• تول: شهيد و5 جرحى
• تولين: شهيدان و٣ جرحى
• جباع : جريح طفل
• جبشيت: شهيدان من بينهم سيدة وجريحان
• حبوش: 8 شهداء و 19 جريحا من بينهم طفلان وسيدة
• حي السراي: شهيد وجريحة
• خرطوم: شهيدة
• دير الزهراني: 4 شهداء وجريحان
• زبدين: 3 شهداء و6 جرحى من بينهم طفل
• زفتا: جريح سوري الجنسية
• سجد: جريحان
• شوكين: شهيد وجريحان
• عبا: جريح
• عدشيت: 3 جرحى 2 سوري الجنسية
• عربصاليم: 3 شهداء من بينهم طفل و 6 جرحى من بينهم 4 سيدات و طفلة
• عين بورضاي بعلبك: 9 جرحى من بينهم طفلتان و سيدة
• غسانية: شهيد
• قعقعية الجسر: ٦ جرحى من بينهم طفلة و سيدة
• كفرمان: شهيدان وجريحان
• كفرتبنيت: جريح
• كفرجوز: 8 جرحى من بينهم سيدة
• كفرصير: شهيدتان و 9 جرحى من بينهم طفل وسيدتان
• كوثرية السياد: شهيد