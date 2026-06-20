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وزير الثقافة خصص اليوم الوطني للتراث للجنوب وآثاره في المناطق المعتدى عليها
أخبار لبنان
2026-06-20 | 10:40
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وزير الثقافة خصص اليوم الوطني للتراث للجنوب وآثاره في المناطق المعتدى عليها
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وزير الثقافة خصص اليوم الوطني للتراث للجنوب وآثاره في المناطق المعتدى عليها
قرر وزير الثقافة غسان سلامة أن تكون مناسبة اليوم الوطني للتراث مخصصة "لتراثنا الجنوبي وآثاره في المناطق المعتدى عليها"، لافتًا الى أن "الاهتمام بالحجر لا يعني عدم الاهتمام بالبشر، لأن الحجر يحمل ذاكرة البشر ويعزز هويتهم وشخصيتهم الوطنية".
كلام الوزير سلامة جاء خلال افتتاحه فعالية "حماية التراث في زمن الحرب" في مقر المتحف الوطني في حضور حشد رسمي، دبلوماسي وشعبي قدر بالمئات، وعدد كبير من الفاعليات الجنوبية.
وقال سلامة: "الحجر هو جزء من البشر، الحجر يحمل ذاكرة البشر، الحجر هو الذي يتكئ عليه البشر لكي يعززوا هويتهم وشخصيتهم الوطنية، لذلك فحماية الحجر جزء لا يتجزأ من حماية البشر".
وأضاف: "نحن في معركة شرسة لم تنته بعد ونأمل بأن تنجح الوساطات في التوصل إلى وقف اطلاق النار، ولكن اطلاق النار أو وقف اطلاق النار لا يعني بالضرورة الانسحاب الضروري لدينا وأريد أن أؤكد لكم أننا لم نقبل بأن يبقى شبرًا واحداً من الأراضي اللبنانية محتلة".
ولفت الى أن "إسرائيل لجأت في السابق لمناطق أمنية لكنها كانت مناطق أمنية تسمح للمدنيين بالمقام وتسمح للمدارس بأن تفتح وتسمح للمستشفيات بأن تستمر في عملياتها، لكن المفهوم الجديد الذي تطبقه إسرائيل على تعبير المنطقة الأمنية مختلف لأنه يعني منطقة خالية من السكان، خالية من الأبنية، خالية من التراث، خالية من الذاكرة، خالية حتى من الحدود العقارية بين كل عقار وعقار في كل قرية".
وقال: "لذلك فإن مهمتنا أصعب بكثير من السابق لأنها لا تكتفي فقط بالاهتمام بالمواقع الآثرية الشهيرة والمعروفة عالميا مثل آثار مدينة صور العظيمة الثمينة المعروفة التي نجلّها ونحترمها وينشغل بالنا عليها في كل لحظة. فالتراث لم يعد مفهوما محصورا بمواقع اثرية محصورة، التراث هو في كل مكان، هو في سوق النبطية القديمة، هو في ما يسمى بالسرايا القديمة في بلدة بنت جبيل التي حولها أبناء بنت جبيل بشجاعة نادرة إلى أحد افضل المكتبات الأهلية في لبنان. التراث هو في ساحة زوطر الشرقية وزوطر الغربية، والتراث هو طبعاً أيضاً في قلعة الشقيق التي خضنا معركة كبيرة لتجنيبها خطر تفجيرها خلال الأسبوعين الماضيين، ويدنا لا تزال على قلبنا عليها لأن القتال ليس بعيداً عنها".
ولفت سلامة الى أن "الوزارة قامت منذ اليوم الأول بالاتصال بأكثر من 25 وزير ثقافة عبر العالم وبدعوة لاجتماع استثنائي للجنة التراث في منظمة اليونسكو التي اجتمعت بكامل أعضائها وصوتت على مضاعفة عدد المواقع التي تحظى بحماية معززة في عموم لبنان من 39 إلى 79 موقعاً مما يؤكد أن لبنان ليس يتيماً وأنه عندما تكون لديه حجة قوية فإن هناك من يستمع إليه". وقال: "قمنا أيضاً طبعاً بتذكير الأطراف جميعاً باتفاقية 1954 لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح".
أخبار لبنان
غسان سلامة
اليوم الوطني للتراث
الجنوب
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