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تيمور جنبلاط: نتنياهو لا يريد سلاماً ولبنان يحتاج إلى تضافر الجهود لوقف الجنون الإسرائيلي

أخبار لبنان
2026-06-20 | 12:30
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تيمور جنبلاط: نتنياهو لا يريد سلاماً ولبنان يحتاج إلى تضافر الجهود لوقف الجنون الإسرائيلي
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تيمور جنبلاط: نتنياهو لا يريد سلاماً ولبنان يحتاج إلى تضافر الجهود لوقف الجنون الإسرائيلي

توقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط عند التصعيد الإسرائيلي المستمر، معتبراً أنه يؤكد مجدداً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يريد سلاماً، وأن إسرائيل تثبت مرة جديدة أنها تتصرف وكأنها فوق أي اتفاق أو تفاهم، سواء كان إقليمياً أو أممياً.

 

كما توجه جنبلاط بالتحية إلى الجيش اللبناني، مشيداً بتضحيات عناصره المستمرة، ومعزياً باستشهاد الرقيب الأول علي إبراهيم والمجند جميل نحال. وأكد أن لبنان بحاجة إلى تضافر كل الجهود لوقف الجنون الإسرائيلي، وتحرير الأرض، وإعادة النازحين، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في مفاوضاتها لتحقيق هذه الأهداف. كذلك دعا خلية الأزمة في "التقدمي" إلى مواصلة دعم النازحين وتأمين احتياجاتهم.

 

وجاء كلام تيمور جنبلاط، ضمن لقاءات السبت الأسبوعية، حيث التقى وفوداً شعبية وبلدية وأهلية، إلى جانب رجال دين وفاعليات وشخصيات سياسية واجتماعية، عرضت معه شؤوناً إنمائية وخدماتية وقضايا عامة، بحضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي" النواب أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، وهادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ، وبلال عبدالله، وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب

 

استهلّ جنبلاط لقاءاته مع وفد من رؤساء بلديات واتحاد بلديات عكار، ضم رئيس وأعضاء بلدية جرار في عكار محمد هزيم ورئيس بلدية جرد القيطع محمد يونس ورئيس بلدية بزال محمد طالب، عرض قضايا إنمائية. والتقى جنبلاط وفداً آخر من بلدة القشيع في عكار، ووفدا كبيرا من بلدة مزرعة الشوف ضم المجلس البلدي والمخاتير وفاعليات، والقيت كلمات لكل من رئيس البلدية نصر البعيني، والرئيس السابق يحيي أبو كروم والأستاذ أنور ضو والسيدة رنا أبو كروم ذبيان

 

كما التقى جنبلاط الهيئة الإدارية لجمعية بيت بعقلين برفقة رئيس البلدية كامل الغصيني، شكر له رعايته ومساهمته في مركز الرعاية الأولية

 

كذلك حضر وفد من جمعية إنماء العرقوب والحرف، برفقة رئيس بلدية الباروك الفريديس السابق ايلي نخلة، ووفد آخر من بلدة كفرحيم برفقة رئيس البلدية فارس غنام وأعضاء المجلس البلدي

 

وكان لقاء مع رئيس بلدية المشرفة عدنان الحكيم وفاعليات البلدة، ووفد من مدارس تعليم قيادة السيارات في جبل لبنان، ووفد مشترك من بلدتي عماطور وشارون.

 

وحضر أيضاً وفد من رابطة آل ذبيان من نيحا برفقة المراقب العام المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، ووفد من بلدة مرستي برفقة رئيس البلدية المهندس جاسر ابو علي والمختار نصير بشنق بحضور رئيس دائرة التوزيع والمحطات في منطقة جبل لبنان الجنوبي يونس الجرماني.

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