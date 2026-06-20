مصرف لبنان دان استهداف فرعه في النبطية: إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي

ذكرت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان أن مبنى فرع مصرف لبنان في النبطية تعرض اليوم لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكد مصرف لبنان، في بيان، أن هذا الاستهداف "لم يكن عرضياً أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية. وإذ يقتصر الضرر على الأضرار المادية، من دون وقوع أي إصابات بين موظفي المصرف أو عناصر الحماية الذين لم يكونوا موجودين في المبنى عند وقوع الاعتداء، فإن مصرف لبنان يدين هذا العمل بأشد العبارات".

وقال البيان: "أجرى حاكم مصرف لبنان اتصالات مباشرة مع أعلى السلطات في الدولة اللبنانية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لوضعهما في صورة ما جرى والعمل على تصعيد هذه القضية عبر القنوات الرسمية".

وأضاف: "بفضل الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية وسفارات لبنان المعنية، تم تقديم شكوى رسمية إلى الآلية المختصة، تتضمن إدانة هذا الاعتداء والمطالبة بالتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره".

وأوضح "يهيب مصرف لبنان بالولايات المتحدة الأميركية وسائر الدول الصديقة ممارسة كل ما يلزم من جهود لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وصونها من تداعيات النزاع الدائر، التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تكفل حماية الأعيان المدنية".