رئيس الجمهورية والسيدة الأولى زارا دير كفيفان

الطقس صيفيّ معتاد ولا موجات حرّ متوقعة

الطقس صيفيّ معتاد ولا موجات حرّ متوقعة

فياض: إصرار السلطة على آدائها المعهود يوحي بأن حصرية السلاح والإجهاز على حالة المقاومة هي الأولوية لديها