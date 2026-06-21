إيران تقول إن الوضع في لبنان هو "الموضوع الرئيسي" في المباحثات مع الولايات المتحدة

أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الوضع في لبنان حيث تدور مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، سيكون "الموضوع الرئيسي" للمباحثات مع الولايات المتحدة التي تعقد في سويسرا الأحد، في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال المتحدث اسماعيل بقائي "يواصل النظام الصهيوني انتهاك التزامه في لبنان، هذه المسألة ستكون الموضوع الرئيسي في مباحثات اليوم"، بحسب مقطع فيديو وزعته وكالة إرنا.



أضاف "على جدول الأعمال كذلك مسألة توفير أصول إيران المجمّدة أو المقيّدة، إضافة الى بحث مرتبط بإصدار التراخيص اللازمة لبيع النفط الإيراني".

