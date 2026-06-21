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مصدر للـLBCI: مفاوضات سويسرا ستركز على تثبيت وقف النار وملف الانسحاب الإسرائيلي يُبحث في واشنطن
أخبار لبنان
2026-06-21 | 05:45
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مصدر للـLBCI: مفاوضات سويسرا ستركز على تثبيت وقف النار وملف الانسحاب الإسرائيلي يُبحث في واشنطن
أفاد مصدر لبناني متابع للمفاوضات للـLBCI بأن البحث في الملف اللبناني على طاولة المفاوضات المرتقبة في سويسرا سيتركز على تثبيت وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الملفات الأخرى، وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي، لا يمكن حسمها إلا عبر مفاوضات تُعقد في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
وأضاف المصدر أن لبنان يستطيع الاستفادة من الضغط الأميركي على إسرائيل خلال الجلسة التفاوضية المقبلة، بهدف التوصل إلى إعلان نوايا وتفاهم ثلاثي بشأن آلية معالجة القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل.
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