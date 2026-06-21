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ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان"

أخبار لبنان
2026-06-21 | 09:53
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ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان"

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بمنع حلفائها في لبنان من "إثارة المشاكل"، تحت طائلة استئناف الضربات على أراضيها، في ظل المفاوضات الجارية في سويسرا بين البلدين.
     
وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال في إشارة إلى المواجهات بين إسرائيل وحزب الله: "يجب على إيران أن توقف فورا وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل. وإذا لم تفعل، فسنضرب إيران بقوة مرة أخرى، تماما كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر!".

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إيران

"وكلاءها

لبنان"

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