الجيش الاسرائيلي: كشف نفق في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان (فيديو)

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🔸 على مدى سنوات، بنى حزب الله شبكات أنفاق ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة داخل القرى والمناطق المدنية في لبنان، واضعًا السكان في قلب مشروعه العسكري.



🔸 النفق الذي كشف في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان.… pic.twitter.com/JlHI6nGIQU — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 21, 2026

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية انه "على مدى سنوات، بنى حزب الله شبكات أنفاق ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة داخل القرى والمناطق المدنية في لبنان، واضعًا السكان في قلب مشروعه العسكري".ولفتت واوية عبر "إكس" الى أن النفق الذي كشف في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان.وقالت: "وجود نفق بهذا الحجم داخل منطقة مدنية يكشف حجم المخاطر التي فرضها حزب الله على أهالي الجنوب وعلى لبنان بأكمله لسنوات طويلة".وأضافت: "كان من المتوقع أن تتخذ الدولة اللبنانية والجيش اللبناني خطوات أكثر فاعلية لكشف هذه البنى التحتية وإزالتها".