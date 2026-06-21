قاسم: إسرائيل لن تبقى في لبنان وأي خرق لوقف إطلاق النار سنواجهه

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في كلمة في خلال المجلس العاشورائي المركزي أنّ "العدو "الإسرائيلي" لم يلتزم باتفاق ايقاف العدوان في 27 تشرين الثاني 2024 وعمل على انهاء رأس المقاومة في العالم العربي بحربه على إيران"، معتبرا "أنّ "العدوان فشل ولم يستطع أنْ يحقّق أهدافه لكنّ "الإسرائيلي" بقي مراهنًا على أنْ تتغيّر الظروف".



وقال قاسم: "لن نقبل وقف اطلاق النار مع حرية التصرّف لـ"إسرائيل"، مشيرا الى "اننا في مرحلة كسر المشروع "الإسرائيلي" ووقف إطلاق النار يعني وقف العدوان الكامل تمهيدًا لانسحاب العدو من أرضنا". وقال: "لدينا رصيد قوي من إيران أنّها وضعت في البند الأول وقف العدوان على لبنان والدفاع عنه"، سائلًا الحكومة اللبنانية: "ماذا حقّق التفاوض المباشر مع العدو غير التنازل له؟"، داعيًا الحكومة إلى "استغلال ما تقوم به المقاومة وإيران"، موضحًا أنّ "إغلاق مضيق هرمز سلاح قوي يجب على الدولة اللبنانية استغلاله".



وجدد قاسم التأكيد ان "بقاء الجيش الصهيوني على الأرض اللبنانية مستحيل، ولا مناطق أمنية في ظل وجود الاحتلال. نحن لدينا جيش وطني وحده ينتشر على الأرض ويحمي السيادة ونتعامل معه".



ولفت الى ان "قناعتي هي أنّ "اسرائيل" ستزول من الداخل ولن تبقى في لبنان، وأيّ خرق سنواجهه وسنتعامل معه. لن يكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان الذي لا يقوم إلّا بالتعايش والوحدة".



وحيّا الشيخ قاسم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية "الذي وُضِع على لوائح العقوبات الأميركية بسبب التزامه بمبادئه".



