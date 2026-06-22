مخزومي: أدعو الدولة إلى نشر الجيش في النبطية وعلى امتداد المناطق المحاذية للمواقع التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية

أكد النائب فؤاد مخزومي أنه لا يمكن للبنان أن يستعيد سيادته وقراره الوطني ما دام سلاح حزب الله خارج إطار الدولة وما دامت قرارات الحرب والسلم تُتخذ خارج المؤسسات الشرعية.



وقال عبر "إكس": "أدعو الدولة اللبنانية إلى نشر الجيش اللبناني في منطقة النبطية وعلى امتداد المناطق المحاذية للمواقع التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، لمنع أي أعمال عسكرية أو استفزازات تمنح إسرائيل ذرائع إضافية لتوسيع وجودها العسكري، بالتوازي مع انسحابٍ إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني فيها".



وشدد مخزومي أن استعادة الدولة تبدأ من الجنوب، عبر حصر السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، قائلا: "لا سيادة حقيقية إلا بدولة واحدة وجيش واحد وقرار وطني واحد".