مياه لبنان الجنوبي: انخفاض التغذية في صيدا بسبب أعمال الصيانة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي انخفاض التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط توزيع قطر 14 انش على الأوتستراد الشرقي مقابل الغرمتي بدءا من صباح اليوم الاثنين.



وأشارت الى أن هذا الخط يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء ما بين سينيق والأولي أي الخط الساحلي.



وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه الى الحد الأقصى الى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن".