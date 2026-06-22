مصادر للـLBCI: قطر ستكون صلة الوصل بين بيروت وطهران وواشنطن... والأخيرة تتولى التواصل مع تل أبيب

علمت الـLBCI أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أبدى خلال الإتصال مع الأميركيين والقطريين تأييدا لفكرة تشكيل خلية تتولى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وتؤمن الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بمضمون الإتصال الهاتفي الثلاثي.



وأكدت مصادر مطلعة للـLBCI ألا تعارض بين ما يجري في سويسرا بشأن الملف اللبناني وما يجري من مفاوضات في واشنطن، مشيرة الى أن خطوة إنشاء خلية متفاهم عليها ضمن الإدارة الأميركية ولا سيما بين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي ما زال الملف اللبناني بيده.



وتحدثت المصادر عن دور قطري أساسي في الموضوع اللبناني بتنسيق مع المملكة العربية السعودية، كاشفة أن قطر ستكون صلة الوصل بين بيروت وطهران وواشنطن على أن تتولى واشنطن التواصل مع تل أبيب التي ما زالت حتى هذه اللحظة متشددة في مسألة الإنسحاب من المناطق المحتلة في الجنوب.