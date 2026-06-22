إطلاق نداء لإنقاذ لبنان: للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية... ودعمٌ كامل لها في التفاوض المباشر

طيران الشرق الأوسط: استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية

طيران الشرق الأوسط: استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية

وزير الدفاع يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان في زيارة تعارف