"كهرباء لبنان" شكرت قيادة الجيش على "المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة": إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، انه عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 18/06/2026، وبسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكرره، خرجت محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في وادي جيلو من الخدمة بتاريخ 01/04/2026 على أثر تعطل خط النقل الرئيسي صور-وادي جيلو 66 ك.ف. بسبب تدمير برج توتر عالي في منطقة البازورية وتقطع النواقل في مناطق عديدة على مسار الخط.



وأوضحت للمواطنين أنه وعلى أثر الجهود الحثيثة التي قامت بها المؤسسة بمؤازرة الجيش اللبناني، وعلى مدى الأسبوع المنصرم من اعمال الصيانة المتواصلة التي قامت بها فرقنا الفنية، تمكنت من اعادة تركيب برج جديد مكان البرج المدمّر كما تمكنت من تصليح كافة النواقل على مسار الخط في ظروف بالغة الخطورة، مما أدى الى إعادة التغذية الكهربائية الى محطة التحويل الرئيسية في وادي جيلو، والتي تغذي مناطق واسعة من قضاء صور.



وشكرت المؤسسة قيادة الجيش على المؤازرة والتعاون لانجاز هذه المهمة في ظروف قاسية ومخاطر داهمة تحملتها فرقنا الفنية مشكورة.



وأشارت للمواطنيين في قضاء النبطيه إلى ان الفرق الفنية التابعة للمؤسسة، ستباشر التصليحات في القريب العاجل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على مسار خط زهراني – النبطية 66 ك.ف، على اثر خروج محطة النبطية من الخدمة بتاريخ 19/06/2026، بسبب تعرض خط النقل المذكور لاضرار بالغة في منطقة كفرجوز ومناطق اخرى لم يتم تحديدها بعد.



وهي بإنتظار الحصول أيضا على الموافقات المطلوبة لمباشرة اشغال الصيانة في منطقة تبنا الصناعية على مسار خط زهراني-صور 220 ك.ف لاعادة ربط محطة صور الرئيسية 220 ك.ف بمعمل الزهراني، حيث اضطرت المؤسسة الى تشغيل معمل صور الحراري بصورة استثنائية لتزويد مدينة صور وجزء من قضائها لحين انجاز الاشغال على خط زهراني – صور 220 ك.ف.



وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تقوم بكل ما يلزم لإتمام التصليحات على كافة شبكات التوتر العالي، والمتوسط والمنخفض في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاء البقاع الغربي وذلك ضمن الامكانيات المتاحة، وستفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات جديدة.