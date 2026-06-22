الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كهرباء لبنان" شكرت قيادة الجيش على "المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة": إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب

أخبار لبنان
2026-06-22 | 06:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كهرباء لبنان&quot; شكرت قيادة الجيش على &quot;المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة&quot;: إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"كهرباء لبنان" شكرت قيادة الجيش على "المؤازرة والتعاون لانجاز المهمة": إصلاح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار الى محطة وادي جيلو في الجنوب

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، انه عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 18/06/2026، وبسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتكرره، خرجت محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في وادي جيلو من الخدمة بتاريخ 01/04/2026 على أثر تعطل خط النقل الرئيسي صور-وادي جيلو 66 ك.ف. بسبب تدمير برج توتر عالي في منطقة البازورية وتقطع النواقل في مناطق عديدة على مسار الخط.

وأوضحت للمواطنين أنه وعلى أثر الجهود الحثيثة التي قامت بها المؤسسة بمؤازرة الجيش اللبناني، وعلى مدى الأسبوع المنصرم من اعمال الصيانة المتواصلة التي قامت بها فرقنا الفنية، تمكنت من اعادة تركيب برج جديد مكان البرج المدمّر كما تمكنت من تصليح كافة النواقل على مسار الخط في ظروف بالغة الخطورة، مما أدى الى إعادة التغذية الكهربائية الى محطة التحويل الرئيسية في وادي جيلو، والتي تغذي مناطق واسعة من قضاء صور.

وشكرت المؤسسة قيادة الجيش على المؤازرة والتعاون لانجاز هذه المهمة في ظروف قاسية ومخاطر داهمة تحملتها فرقنا الفنية مشكورة.

وأشارت للمواطنيين في قضاء النبطيه إلى ان الفرق الفنية التابعة للمؤسسة، ستباشر التصليحات في القريب العاجل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على مسار خط زهراني – النبطية 66 ك.ف، على اثر خروج محطة النبطية من الخدمة بتاريخ 19/06/2026، بسبب تعرض خط النقل المذكور لاضرار بالغة في منطقة كفرجوز ومناطق اخرى لم يتم تحديدها بعد.

وهي بإنتظار الحصول أيضا على الموافقات المطلوبة لمباشرة اشغال الصيانة في منطقة تبنا الصناعية على مسار خط زهراني-صور 220 ك.ف لاعادة ربط محطة صور الرئيسية 220 ك.ف بمعمل الزهراني، حيث اضطرت المؤسسة الى تشغيل معمل صور الحراري بصورة استثنائية لتزويد مدينة صور وجزء من قضائها لحين انجاز الاشغال على خط زهراني – صور 220 ك.ف.

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تقوم بكل ما يلزم لإتمام التصليحات على كافة شبكات التوتر العالي، والمتوسط والمنخفض في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاء البقاع الغربي وذلك ضمن الامكانيات المتاحة، وستفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات جديدة.

أخبار لبنان

لبنان"

قيادة

الجيش

"المؤازرة

والتعاون

لانجاز

المهمة":

إصلاح

الأضرار

النقل

وإعادة

التيار

الجنوب

LBCI التالي
جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني
رئيس المجلس الإسلامي العلوي أعرب عن دعم أبناء الطائفة العلوية لمواقف عون والخطوات التي يتخذها بالتعاون مع الحكومة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-09

"كهرباء لبنان" عددت الأضرار على شبكة النقل في الجنوب: نقوم بأقصى طاقتنا لإصلاح الأعطال

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-18

كهرباء لبنان: تصلحيح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار إلى محطة مرجعيون في الجنوب والبقاع الغربي الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-30

وزارة الطاقة الإيرانية تقول إن شبكة الكهرباء عادت "مستقرة" بعد الهجمات

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-17

مؤسّسة كهرباء لبنان: عزل كافة محطات التّحويل الرئيسيّة الواقعة جنوب نهر الليطاني والمباشرة بأعمال إصلاح

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:25

لجنة المال تقر "الإقامة الذهبية" للمستثمرين غير المقيمين وتمنح مخاتير لبنان 5% من الطابع

LBCI
أخبار لبنان
08:44

بري استقبل وفد المقاصد ووفداً من الحزب السوري القومي: تأكيد على النهوض بالمؤسسات والوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون عرض للتطورات مع الوزير متري

LBCI
أخبار لبنان
08:20

عون لوفد من عين إبل: صمود أبناء البلدات الحدودية موضع اعتزاز وفخر والدولة إلى جانبهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:58

فون دير لايين تشيد بستارمر بعد استقالته: أمن أوروبا وأوكرانيا تعزز بفضلك

LBCI
آخر الأخبار
04:53

رويترز نقلا عن مصادر: الهند تجري محادثات مع الإمارات لبيع صواريخ براهموس وأنظمة للدفاع الجو

LBCI
أخبار لبنان
05:07

وزير الدفاع يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان في زيارة تعارف

LBCI
آخر الأخبار
05:11

رئيس وزراء باكستان: اختتام أول اجتماع للجنة رفيعة المستوى بين إيران وأميركا في سويسرا بنجاح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

فانس: الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر... وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:42

مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار

LBCI
أخبار دولية
05:05

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا

LBCI
أخبار دولية
14:58

الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة

LBCI
أخبار دولية
13:35

إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية

LBCI
أخبار دولية
13:34

ما هي إحتمالات نجاح الجولة الاولى من مفاوضات سويسرا وما هي الخطوة التالية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:26

الجيش الاسرائيلي: كشف نفق في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
00:01

انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه

LBCI
أخبار لبنان
02:20

هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
14:16

صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
06:31

جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني

LBCI
خبر عاجل
08:08

إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي

LBCI
فنّ
12:22

"عمر أبي 5 سنوات!"... ببراءة الأطفال: ابنة نيكولا معوض "تكشف أسرار والدها" في عيد الأب (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:25

معلومات للـLBCI: لبنان تبلغ من الجانب الاميركي ان اسرائيل ستنفذ انسحابات محدودة من جنوب لبنان كبادرة حسن نية قبل جولة المفاوضات يوم الثلاثاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More