رئيس المجلس الإسلامي العلوي أعرب عن دعم أبناء الطائفة العلوية لمواقف عون والخطوات التي يتخذها بالتعاون مع الحكومة

عرض رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور مع رئيس الجمهورية جوزاف عون الأوضاع العامة في البلاد، وأوضاع الطائفة العلوية في لبنان، ولا سيما حضور أبنائها في الإدارات والمؤسسات العامة، المدنية منها والعسكرية.



وأعرب الشيخ قدور عن دعم أبناء الطائفة العلوية في لبنان لمواقف الرئيس عون والخطوات التي يتخذها بالتعاون مع الحكومة لتثبيت الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.