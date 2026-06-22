عون لوفد من عين إبل: صمود أبناء البلدات الحدودية موضع اعتزاز وفخر والدولة إلى جانبهم

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "صمود أبناء البلدات الحدودية من شبعا وصولاً إلى الساحل هو موضع اعتزاز وفخر".وشدد أمام وفد من بلدة عين إبل الحدودية على أن "الدولة تقف إلى جانب أبناء المناطق الحدودية".وأكد أن "العمل على تعزيز مقومات صمودهم، وأن مؤسسات الدولة وأجهزتها ستكون حاضرة لدعمهم، تقديراً لتضحياتهم".كما أشاد بـ"جهود السفير البابوي ومبادراته الإنسانية والإغاثية"، معرباً عن أمله في أن "تنتهي معاناة الأهالي في أقرب وقت ممكن".