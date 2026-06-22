رئيس غرفة طرابلس عرض مع وفد الرابطة المارونية شؤونا اقتصادية واستثمارية وطنية

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وفدا من اللجنة الاقتصادية والمالية في الرابطة المارونية برئاسة حاتم حاتم، وعضوية أمين السر الدكتور كابي بجاني، والدكتور ميلو الغصين، والدكتور مارون مبارك والدكتور طوني السيد.



وتناول اللقاء، بحسب بيان للغرفة، "جملة من القضايا الاقتصادية والإستثمارية الوطنية، في مقدمها تعزيز الاهتمام بالمناطق الاقتصادية في لبنان، وتطوير آليات دعم القروض الميسرة الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البحث في ضرورة تعديل قانون الضريبة على الدخل (القانون 44)، والدفع باتجاه اعتماد اللامركزية المالية الموسعة كمدخل أساسي لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق اللبنانية. كما تخلل اللقاء تأكيد مشترك على أهمية الشراكة بين الرابطة المارونية وغرفة طرابلس والشمال من أجل ترسيخ الرؤية التي تعتبر لبنان منصة اقتصادية واستثمارية منفتحة على محيطها العربي والدولي، وبما يساهم في تحفيز النمو واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية".



وقال حاتم: "التقينا الرئيس دبوسي ونقلنا له تحيات رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، ونحن نعرب عن اعتزازنا بالدور الذي تقوم به غرفة طرابلس والشمال وبالمبادرات التي تطلقها في سبيل تطوير البيئة الاقتصادية والإستثمارية اللبنانية، ونحن نرى ضرورة في الإستفادة من رؤية وأفكار الرئيس دبوسي بما يعزز فرص التعاون في المرحلة المقبلة ضمن روح الشراكة الوطنية".



بدوره، شكر دبوسي وفد الرابطة المارونية على زيارته، مشيدا بـ"حرصها على المصلحة الاقتصادية الوطنية"، مؤكدا "انفتاح غرفة طرابلس الكبرى على كل الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها االنهوض بالإقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية الشاملة".

