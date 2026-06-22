الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس غرفة طرابلس عرض مع وفد الرابطة المارونية شؤونا اقتصادية واستثمارية وطنية
أخبار لبنان
2026-06-22 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس غرفة طرابلس عرض مع وفد الرابطة المارونية شؤونا اقتصادية واستثمارية وطنية
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وفدا من اللجنة الاقتصادية والمالية في الرابطة المارونية برئاسة حاتم حاتم، وعضوية أمين السر الدكتور كابي بجاني، والدكتور ميلو الغصين، والدكتور مارون مبارك والدكتور طوني السيد.
وتناول اللقاء، بحسب بيان للغرفة، "جملة من القضايا الاقتصادية والإستثمارية الوطنية، في مقدمها تعزيز الاهتمام بالمناطق الاقتصادية في لبنان، وتطوير آليات دعم القروض الميسرة الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البحث في ضرورة تعديل قانون الضريبة على الدخل (القانون 44)، والدفع باتجاه اعتماد اللامركزية المالية الموسعة كمدخل أساسي لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق اللبنانية. كما تخلل اللقاء تأكيد مشترك على أهمية الشراكة بين الرابطة المارونية وغرفة طرابلس والشمال من أجل ترسيخ الرؤية التي تعتبر لبنان منصة اقتصادية واستثمارية منفتحة على محيطها العربي والدولي، وبما يساهم في تحفيز النمو واستقطاب الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية".
وقال حاتم: "التقينا الرئيس دبوسي ونقلنا له تحيات رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، ونحن نعرب عن اعتزازنا بالدور الذي تقوم به غرفة طرابلس والشمال وبالمبادرات التي تطلقها في سبيل تطوير البيئة الاقتصادية والإستثمارية اللبنانية، ونحن نرى ضرورة في الإستفادة من رؤية وأفكار الرئيس دبوسي بما يعزز فرص التعاون في المرحلة المقبلة ضمن روح الشراكة الوطنية".
بدوره، شكر دبوسي وفد الرابطة المارونية على زيارته، مشيدا بـ"حرصها على المصلحة الاقتصادية الوطنية"، مؤكدا "انفتاح غرفة طرابلس الكبرى على كل الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها االنهوض بالإقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية الشاملة".
أخبار لبنان
طرابلس
الرابطة
المارونية
شؤونا
اقتصادية
واستثمارية
وطنية
التالي
تقييم سريع أممي لبناني :1,38 مليار دولار إجمالي الأضرار المباشرة في المباني في جنوب لبنان
منسى بحث مع سفير أوستراليا في تطوير العلاقات واستقبل وفدا من عائلات العسكريين الشهداء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-23
الرابطة المارونية: تطويب البطريرك الحويك حدث وطني وروحي يؤكد رسالة لبنان الكبير
أخبار لبنان
2026-05-23
الرابطة المارونية: تطويب البطريرك الحويك حدث وطني وروحي يؤكد رسالة لبنان الكبير
0
أخبار لبنان
2026-06-02
رئيس الرابطة المارونية يأمل الامتناع عن انتهاك وقف النار ليشكل مدخلاً لنجاح المفاوضات المباشرة
أخبار لبنان
2026-06-02
رئيس الرابطة المارونية يأمل الامتناع عن انتهاك وقف النار ليشكل مدخلاً لنجاح المفاوضات المباشرة
0
أخبار لبنان
2026-05-05
الراعي إستقبل زوارا داعمين لمواقفه..رئيس الرابطة المارونية: لماذا كل هذا التصويب على بكركي دون مبرر؟
أخبار لبنان
2026-05-05
الراعي إستقبل زوارا داعمين لمواقفه..رئيس الرابطة المارونية: لماذا كل هذا التصويب على بكركي دون مبرر؟
0
أخبار لبنان
2026-04-06
رئيس الرابطة المارونية يسأل: "إلى متى ستبقى حياة المدنيين في المناطق المضيفة بخطر؟"
أخبار لبنان
2026-04-06
رئيس الرابطة المارونية يسأل: "إلى متى ستبقى حياة المدنيين في المناطق المضيفة بخطر؟"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:58
نتانياهو: القوات الإسرائيلية تملك "حرية كاملة" في القيام بعمليات في جنوب لبنان لمنع التهديدات
أخبار لبنان
12:58
نتانياهو: القوات الإسرائيلية تملك "حرية كاملة" في القيام بعمليات في جنوب لبنان لمنع التهديدات
0
أخبار لبنان
12:29
مجلس القضاء الأعلى حدد ٥ أيلول موعدا لبدء مباراة تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية
أخبار لبنان
12:29
مجلس القضاء الأعلى حدد ٥ أيلول موعدا لبدء مباراة تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية
0
أمن وقضاء
12:18
قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت
أمن وقضاء
12:18
قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت
0
أخبار لبنان
12:06
فريد البستاني والوزير البساط للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطبيق القوانين والإسراع بإقرار قانون حماية المستهلك
أخبار لبنان
12:06
فريد البستاني والوزير البساط للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطبيق القوانين والإسراع بإقرار قانون حماية المستهلك
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-04-09
وزير الاقتصاد: يُحيل 29 شركة وجهة مخالفة إلى النيابة المالية
اقتصاد
2026-04-09
وزير الاقتصاد: يُحيل 29 شركة وجهة مخالفة إلى النيابة المالية
0
أخبار لبنان
2026-01-08
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
2026-01-08
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
0
خبر عاجل
2026-06-17
نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة
خبر عاجل
2026-06-17
نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة
0
أمن وقضاء
10:56
أعمال تعبيد في الأشرفية ورأس النبع اعتباراً من الثلاثاء من دون قطع الطرقات
أمن وقضاء
10:56
أعمال تعبيد في الأشرفية ورأس النبع اعتباراً من الثلاثاء من دون قطع الطرقات
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
12:19
لبن إمّو وغراتان البطاطا... وصفتان تجمعان النكهات التقليدية واللمسة العصرية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
12:19
لبن إمّو وغراتان البطاطا... وصفتان تجمعان النكهات التقليدية واللمسة العصرية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
07:59
فانس: الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر... وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله
أخبار دولية
07:59
فانس: الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر... وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله
0
أخبار لبنان
06:42
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار
أخبار لبنان
06:42
مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار
0
أخبار دولية
05:05
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا
أخبار دولية
05:05
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا
0
أخبار دولية
14:58
الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا
أخبار دولية
14:58
الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل
تقارير نشرة الاخبار
14:02
السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة
0
أخبار دولية
13:35
إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية
أخبار دولية
13:35
إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
00:01
انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه
خبر عاجل
00:01
انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه
2
أمن وقضاء
06:31
جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني
أمن وقضاء
06:31
جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني
3
أخبار لبنان
02:20
هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل
أخبار لبنان
02:20
هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل
4
خبر عاجل
08:08
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي
خبر عاجل
08:08
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي
5
خبر عاجل
14:16
صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان
خبر عاجل
14:16
صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان
6
أمن وقضاء
07:55
فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود
أمن وقضاء
07:55
فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود
7
أخبار لبنان
05:10
إطلاق نداء لإنقاذ لبنان: للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية... ودعمٌ كامل لها في التفاوض المباشر
أخبار لبنان
05:10
إطلاق نداء لإنقاذ لبنان: للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية... ودعمٌ كامل لها في التفاوض المباشر
8
أمن وقضاء
02:24
أمن الدولة يوقف مطلوباً مشتبه بتورطه في جريمة قتل في عكار
أمن وقضاء
02:24
أمن الدولة يوقف مطلوباً مشتبه بتورطه في جريمة قتل في عكار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More