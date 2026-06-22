منسى بحث مع سفير أوستراليا في تطوير العلاقات واستقبل وفدا من عائلات العسكريين الشهداء

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفير أوستراليا لدى لبنان توم ويلسون، وجرى خلال اللقاء البحث الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي تواجهه. كما تم التداول في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط ولبنان.





وأكد الجانبان "أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع لبنان وأوستراليا، وضرورة مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات، مع التنويه بالدور الذي تؤديه الجالية اللبنانية في أوستراليا في تعزيز الروابط بين البلدين، وإسهامها الفاعل في المجتمع الأوسترالي.





من جهته، أكد السفير الأوسترالي التزام بلاده بدعم لبنان ومؤسساته، مشددًا على "أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين".





كما التقى الوزير منسى وفدا من عائلات العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء، وتم خلال اللقاء البحث في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية واحتياجاتهم الأساسية.