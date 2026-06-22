السفيرة معوض تكثف اتصالاتها في واشنطن لتثبيت دور الدولة اللبنانية في أي تفاهمات بشأن لبنان

كثّفت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها السياسية في واشنطن منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مسعى الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لضمان حضور لبنان الرسمي في أي نقاشات أو مشاورات أو تفاهمات تتصل بمستقبله أو تنعكس على أوضاعه الداخلية.



وبحسب مصادر مطلعة، شددت السفيرة، خلال لقاءاتها مع مسؤولين أميركيين، على ضرورة أن تكون الدولة اللبنانية شريكًا أساسيًا في أي مسار يتعلق بلبنان، مؤكدةً أن أي مقاربة للملفات اللبنانية تستوجب التنسيق المباشر مع الرئيس عون، واحترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني.



وأضافت المصادر أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مستوى التواصل والانخراط الأميركي مع الرئيس عون، بما يعكس قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن أي ترتيبات أو تفاهمات مرتبطة بلبنان لا يمكن أن تنجح من دون شراكة مباشرة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.