الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الحكومة تسلم من وفد نيابي عريضة المطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار الناتجة من الحرب الأخيرة

أخبار لبنان
2026-06-22 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الحكومة تسلم من وفد نيابي عريضة المطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار الناتجة من الحرب الأخيرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
رئيس الحكومة تسلم من وفد نيابي عريضة المطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار الناتجة من الحرب الأخيرة

 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الكبيرة، ظهر اليوم، النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، جورج عقيص، فواد مخزومي، ميشال دويهي، سليم الصايغ، ميشال معوض، ورازي الحاج، سلموه عريضة المطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار الناتجة من الحرب الأخيرة.

حاصباني

بعد اللقاء، تلا النائب حاصباني بيانا قال فيه: "متابعة لتطبيق توصيات مؤتمر معراب 3 "دفاعاً عن لبنان"، سلم وفد من النواب الموقعين على العريضة النيابية، الموقعة من ممثلي القوى السياسية المشاركة في المؤتمر، دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام نسخة من العريضة. وأكد الوفد ضرورة أن تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها الوطنية والقانونية في حفظ حقوق الدولة اللبنانية والمطالبة بالتعويضات المستحقة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بلبنان، نتيجة الحرب الأخيرة. وأوضح الوفد أن العريضة تستند إلى وقائع ومعطيات تشير إلى مسؤولية مباشرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تداعيات الحرب التي فُرضت على لبنان، من خلال ارتباط تنظيم مسلح بها ارتباطا تنظيميا وعسكريا وماليا، وعمله تحت إشراف وتوجيه عناصر وضباط تابعين للحرس الثوري الإيراني، بما أدى إلى فتح جبهة عسكرية من الأراضي اللبنانية من دون موافقة الدولة اللبنانية أو قرار صادر عن مؤسساتها الدستورية".

أضاف حاصباني: "أشار الوفد إلى أن سقوط ضباط وعناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن دور حزب الله وارتباطه بإيران، يشكل دليلاً إضافياً على مستوى الانخراط والتنسيق العملياتي المباشر في هذا النزاع. وأكد الوفد أن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي قرار رسمي بالدخول في الحرب، وأن اللبنانيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية واقتصادية واجتماعية وبيئية جسيمة، تمثلت بسقوط آلاف الضحايا والجرحى، ونزوح أكثر من مليون مواطن، وتدمير واسع للبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن خسائر تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات، إضافة الى ما تعرضت له أجزاء من الأراضي اللبنانية من احتلال خلال النزاع".

وتابع: "شدد الوفد على أن قواعد القانون الدولي والاجتهادات القضائية الدولية تكرّس مبدأ مسؤولية الدول عن أفعال الجهات التي تعمل تحت سيطرتها الفعلية أو بتوجيه منها، وتمنح الدول المتضررة حق المطالبة بالتعويض الكامل وجبر الضرر. كما أكد أن من واجب الدولة اللبنانية التحرك سريعاً لتوثيق الأضرار وإعداد الملفات القانونية والمالية والديبلوماسية اللازمة، وعدم تفويت أي فرصة سياسية أو قانونية أو مالية تتيح استعادة حقوق اللبنانيين عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية".

وأشار حاصباني إلى أن "الوفد طالب الحكومة اللبنانية بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات الآتية:

1. إجراء عملية توثيق وطنية شاملة لكل الأضرار والخسائر البشرية والاقتصادية والمالية والعمرانية والبيئية الناتجة من الحرب.

2. إعداد ملف وطني موحد للتعويضات يتضمن تقديراً شاملاً ومفصلاً للخسائر وفق المعايير الدولية المعتمدة.

3. إعداد ملف قانوني ومالي وديبلوماسي متكامل يوثق الوقائع والأضرار والمسؤوليات التي تؤسس لمطالبة لبنان بالتعويضات.

4. تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المختصة والخبراء للإشراف على أعمال التوثيق وإعداد ومتابعة ملف المطالبة بالتعويضات.

5. المباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة لإعداد ومتابعة دعوى أمام محكمة العدل الدولية والاستعانة بخبرات قانونية دولية متخصصة لتثبيت المسؤوليات والمطالبة بالتعويضات.

6. تكثيف الاتصالات الديبلوماسية والقانونية مع الولايات المتحدة الأميركية والدول والمنظمات المعنية في شأن الأصول الإيرانية المجمدة وأي آليات أو برامج تعويض قائمة أو مستقبلية.

7. توجيه مذكرة رسمية للمطالبة بإدراج لبنان ضمن الجهات المتضررة المستحقة لأي تعويضات أو تسويات دولية أو أموال إيرانية مجمدة قد تُخصص لهذا الغرض.

8. إجراء المشاورات والتنسيق مع الدول العربية والصديقة المتضررة لتوحيد الجهود القانونية والدبلوماسية الرامية إلى حفظ الحقوق والمطالبة بالتعويضات.

9. التأكيد على احتفاظ الدولة اللبنانية بكامل حقوقها في اتخاذ أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ديبلوماسية أو دولية تراها مناسبة للمطالبة بالتعويضات وجبر الأضرار وحماية المصالح الوطنية اللبنانية".

وختم حاصباني: "لذلك، نكرر اليوم أننا جئنا هنا بهذه المطالبة لطرحها على مجلس الوزراء لاتخاذ الحكومة الاجراءات المناسبة لاجراء ما يلزم من تحقيقات وتكوين ملفات لتثبيت الترابط بين الحرس الثوري الايراني والدولة الاسلامية الايرانية وحزب الله في لبنان، وتسببهم بهذه الحرب التي كلفت لبنان المليارات والضحايا، وأيضا سلك مسار ديبلوماسي مع الجهات الدولية لتوحيد الجهود في أي مطالبة للتعويض على لبنان من الأضرار التي نتجت من حرب لم تقم الدولة اللبنانية باتخاذ قرار للدخول فيها بل حصلت من جهات خارجية عملت بشكل وثيق وموثق مع جهات على الأراضي اللبنانية لأشعال هذه الحرب".

أخبار لبنان

الحكومة

نيابي

عريضة

المطالبة

بتعويضات

إيران

الأضرار

الناتجة

الحرب

الأخيرة

LBCI التالي
أعمال تعبيد في الأشرفية ورأس النبع اعتباراً من الثلاثاء من دون قطع الطرقات
السفيرة معوض تكثف اتصالاتها في واشنطن لتثبيت دور الدولة اللبنانية في أي تفاهمات بشأن لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-07

نائب وزير خارجية إيران بعد تقارير عن استخدام أميركا أصولا إيرانية لدفع تعويضات عن أضرار الحرب لحلفائها في الشرق الأوسط: حكومات المنطقة ليست في موقع يسمح لها بالمطالبة بتعويضات

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-22

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنستفيد من أي فرصة لمحاسبة المعتدين وتأمين حقوق شعبنا والمطالبة بتعويضات

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-23

سلام تسلم من وفد "منتدى غسان سكاف الوطني" مذكرة عن المدخل لاستعادة الدولة

LBCI
أخبار دولية
2026-04-08

الإمارات تطالب بـ"مساءلة" إيران وتعويض عن الأضرار والخسائر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:58

نتانياهو: القوات الإسرائيلية تملك "حرية كاملة" في القيام بعمليات في جنوب لبنان لمنع التهديدات

LBCI
أخبار لبنان
12:29

مجلس القضاء الأعلى حدد ٥ أيلول موعدا لبدء مباراة تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية

LBCI
أمن وقضاء
12:18

قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت

LBCI
أخبار لبنان
12:06

فريد البستاني والوزير البساط للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطبيق القوانين والإسراع بإقرار قانون حماية المستهلك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2026-04-09

وزير الاقتصاد: يُحيل 29 شركة وجهة مخالفة إلى النيابة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-08

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
خبر عاجل
2026-06-17

نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
10:56

أعمال تعبيد في الأشرفية ورأس النبع اعتباراً من الثلاثاء من دون قطع الطرقات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
12:19

لبن إمّو وغراتان البطاطا... وصفتان تجمعان النكهات التقليدية واللمسة العصرية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:59

فانس: الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر... وعلى إيران أن تكبح جماح حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:42

مرقص بعد الاجتماع الوزاري الدوري: البحث تركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار

LBCI
أخبار دولية
05:05

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا

LBCI
أخبار دولية
14:58

الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة

LBCI
أخبار دولية
13:35

إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:01

انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه

LBCI
أمن وقضاء
06:31

جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
02:20

هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
08:08

إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي

LBCI
خبر عاجل
14:16

صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:55

فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود

LBCI
أخبار لبنان
05:10

إطلاق نداء لإنقاذ لبنان: للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية... ودعمٌ كامل لها في التفاوض المباشر

LBCI
أمن وقضاء
02:24

أمن الدولة يوقف مطلوباً مشتبه بتورطه في جريمة قتل في عكار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More