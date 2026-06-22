فريد البستاني والوزير البساط للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطبيق القوانين والإسراع بإقرار قانون حماية المستهلك

ذكر رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النائب فريد البستاني أنه اجتمع بوزير الإقتصاد عامر بساط "للتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطبيق قوانين تهم المواطنين وتؤثر في حياتهم اليومية من بينها مراقبة تسعيرة المولدات واسعار السلع الرئيسية".



وأعلن البستاني أنهما اتفقا على ضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية المستهلك لأهميته القسوى في هذه الأيام الصعبة.