مجلس القضاء الأعلى حدد ٥ أيلول موعدا لبدء مباراة تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية

حدد مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم، السبت في ٥ أيلول المقبل، موعدا لبدء مباراة تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية، على أن يصار إلى إعلان التفاصيل لاحقا.