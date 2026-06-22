بليرتا اليكو: حجم الدمار في جنوب لبنان أكبر بكثير من التقديرات المعلنة

قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا اليكو، عبر منصة "إكس"، إن" حجم الدمار في جنوب لبنان "أكبر بكثير" من التقديرات الواردة في التقييم السريع الأخير".







وأوضحت أن" التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، يقتصر على تقييم الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني حتى نهاية نيسان/أبريل 2026، ولا يشمل الأضرار التي طالت البنى التحتية العامة والخاصة أو الخسائر الاقتصادية".







وأضافت:" أن تحديثات وتقارير إضافية ستصدر تباعاً مع استكمال عمليات التقييم وتوافر بيانات جديدة".

