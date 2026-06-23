الرئيس عون عرض مع الحجار الأوضاع السياسية والأمنية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الوضع السياسي الراهن وتم تأكيد دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.



وتطرق البحث إلى قرار المملكة العربية السعودية استئناف الصادرات اللبنانية، والترحيب بهذه الخطوة التي تعكس الثقة بفخامة رئيس الجمهورية والحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية.



وعن الأوضاع الأمنية في البلاد، شدد الوزير الحجار على "الدور الأساسي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة، وأطلع الرئيس عون على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الامني تحضيراً لانطلاق العمل في مطار رينيه معوض في القليعات".



واكد الوزير الحجار "استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في العاصمة بيروت، حفاظاً على الأمن والاستقرار".