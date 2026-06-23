الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتصال هاتفي بين الوزيرين هاني والفضلي أكد تعزيز الشراكة الزراعية بين السعودية ولبنان

أخبار لبنان
2026-06-23 | 02:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتصال هاتفي بين الوزيرين هاني والفضلي أكد تعزيز الشراكة الزراعية بين السعودية ولبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اتصال هاتفي بين الوزيرين هاني والفضلي أكد تعزيز الشراكة الزراعية بين السعودية ولبنان

جرى اتصال هاتفي بين وزير الزراعة نزار هاني ووزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في خطوة تعكس، بحسب بيان، "متانة العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، تم خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية".

هاني

أعرب الوزير هاني خلال الاتصال عن "بالغ تقديره وامتنانه للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا"، مثنيًا على "القرار الكريم بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين".

كما توجه الوزير هاني "بخالص الشكر والتقدير إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على دعمه المستمر للبنان ووقوفه إلى جانب شعبه، وعلى جهوده في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية".

وأكد أن "إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات الزراعية اللبنانية تمثل دعماً استراتيجياً للقطاع الزراعي اللبناني، وتوفر فرصة مهمة لتعزيز دخل المزارعين وتحسين أوضاع الأسر الريفية، كما تفتح آفاقاً واسعة لتطوير التبادل التجاري الزراعي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان والمملكة".

وفي هذا الإطار، أشار إلى "المذكرة التي وجهتها وزارة الزراعة اللبنانية عبر سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، والتي تضمنت اقتراح تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي قريباً بين المسؤولين المعنيين في القطاع الزراعي في كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة اللبنانية، للتباحث في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، ووضع إطار عمل للمرحلتين الحالية والمستقبلية، بما يعزز الشراكة الزراعية بين البلدين ويؤسس لمشاريع وبرامج تعاون مستدامة تخدم المصالح المشتركة".

الفضلي

من جهته، أكد الوزير الفضلي "حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز وتنشيط التعاون الزراعي والتبادل التجاري مع لبنان"، مشدداً على "أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والصحية ومتطلبات الحجر الزراعي المعتمدة، بما يضمن جودة المنتجات الزراعية وسلامتها ويحافظ على ثقة الأسواق والمستهلكين".

كما اتفق الوزيران على "عقد اجتماع للجنة الزراعية اللبنانية – السعودية المشتركة في المستقبل القريب، لبحث مختلف الجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بالتبادل الزراعي، واستكمال التنسيق بشأن متطلبات الحجر الزراعي، ووضع آليات تنفيذية عملية تسهم في تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة الزراعية بين البلدين".

وشدد الوزير الفضلي على أن "الجودة والنوعية تمثلان أولوية أساسية لدى المملكة العربية السعودية، ولا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية والزراعية الواردة إلى السوق السعودية"، مؤكداً أن "التزام المواصفات والمعايير المعتمدة يشكل الركيزة الأساسية لضمان استدامة التبادل التجاري وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

يأتي هذا الاتصال "في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الزراعي والاقتصادي، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتطوير فرص الاستثمار والتبادل التجاري، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية".
 

أخبار لبنان

هاتفي

الوزيرين

والفضلي

تعزيز

الشراكة

الزراعية

السعودية

ولبنان

LBCI التالي
هاشم من باكو: تمادي العدو في عدوانه سببه التفلت من المحاسبة والتعاطي معه بمعايير مزدوجة
الرئيس عون عرض مع الحجار الأوضاع السياسية والأمنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-18

هاني في هولندا: دفعٌ لتعزيز الشراكة الزراعية ونقل الخبرات الهولندية إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-15

اتصال هاتفي بين وزير الدفاع وعضو البرلمان الاتحادي الألماني

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-16

شقير يبحث مع بخاري تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-29

الخارجية السعودية: اجتماع وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:23

عون استقبل رئيس أساقفة مونتيفيديو... وبحثٌ في أوضاع الجالية اللبنانية في الأوروغواي

LBCI
أخبار لبنان
06:18

أدرعي: لإزالة تهديد فوري... الجيش الاسرائيلي هاجم مسلحين تم رصدهم بالقرب من قواته العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:05

شركة Sky Lounge Services: عملية التوظيف الرسمية لمطار رينيه معوض - القليعات لم تبدأ بعد

LBCI
أخبار لبنان
05:25

الحجار ترأس اجتماعا لمتابعة التحضيرات لتشغيل مطار القليعات: التنسيق الأمني أساس نجاح المشروع وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-05-30

قوى الأمن تعمم صورة موقوف بجرائم نصب واحتيال وانتحال صفة

LBCI
أخبار لبنان
04:30

أبو ناضر: اذا بقي السلاح بعد الحرب فسنكون أمام مشكل داخلي وعلى الدولة ان تكون موجودة على الارض في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
2026-06-16

ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية لزيارة واشنطن في "منتصف تموز"

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-15

بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

اتفاقات سويسرا: لبنان ضمن مسار تفاوضي واسع بين واشنطن وطهران برعاية إقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية تنطلق غدا في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إسرائيل تدرس ترسيم الخط الأصفر جنوب لبنان ونقل جزء من مهام تدمير الأنفاق للجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

مسار سويسرا يقترح إنشاء خلية لمنع الإشتباك بين حزب الله وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

على طريق المطار... من يعلّق صورة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اسم نائب لبناني في واجهة فخ التداول

LBCI
رياضة
13:40

"بص وشوف مصر بتعمل ايه" في كأس العالم!

LBCI
رياضة
13:39

شاهدوا كيف غيّرت مصر بدقائق قليلة قَدَرَها في المونديال بعد انتظار دام 90 عامًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الـ noknok يطرق أبواب Beirut Sports Festival

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:16

بقلاوة وابتسامة من سرير المستشفى... جيمري بايسال تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

LBCI
أمن وقضاء
06:31

جعجع في رسالة لفانس: أكبر مساهمة يمكن لأميركا أن تقدمها للبنان تتمثل في دعم الدولة ومؤسساتها وحصر أي تفاوض بالدولة اللبنانية وإبعاد إيران نهائياً عن الملف اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
14:59

الجيش يوقف سوريًّا لارتكابه جريمة قتل و3 مواطنين بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

LBCI
خبر عاجل
08:08

إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة ذكرى عاشوراء يوم الجمعة 26 حزيران الحالي

LBCI
أمن وقضاء
12:18

قوى الامن عممت صورة سيراليونية سرقت منزل مخدومها في جديتا وتوارت

LBCI
أمن وقضاء
07:55

فوج حرس بيروت أزال الخيم العشوائية في محيط السمرلاند وخيما أخليت من شاغليها في البييال بتكليف من المحافظ عبود

LBCI
أخبار لبنان
15:25

مسؤول اميركي: واشنطن تطلق آلية مراقبة عبر "CENTCOM" وتستضيف محادثات لبنانية–إسرائيلية لبحث وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
10:33

السفيرة معوض تكثف اتصالاتها في واشنطن لتثبيت دور الدولة اللبنانية في أي تفاهمات بشأن لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More