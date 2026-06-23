رئيس الجمهورية عرض مع رياشي موفدا من جعجع مسار المفاوضات

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات الاميركية - الإيرانية في سويسرا وموقف لبنان منها، بالاضافة الى التحضيرات للجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية - الاميركية - الاسرائيلية في واشنطن المقررة بعد ظهر اليوم.