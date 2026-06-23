أبو ناضر: اذا بقي السلاح بعد الحرب فسنكون أمام مشكل داخلي وعلى الدولة ان تكون موجودة على الارض في الجنوب

شدد القائد السابق للقوات اللبنانية فؤاد أبو ناضر على انه ليس مسموحا أن يبقى هناك جيشا أجنبيا ممسكا بمفاصل الدولة اللبنانية وعلى ألا أحد سيقبل بذلك، مشيرا الى أنه اذا بقي السلاح بعد الحرب فسنكون أمام مشكل داخلي.



وقال أبو ناضر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "حزب الله يعمل على شدّ لبنان مجددا لربطه بايران و80% من اللبنانيين يرفضون ذلك والايرانيون والاميركيون لا يريدون العودة الى القتال".



وشدد على أهمية انتشار الجيش مجددا في الجنوب وأن يؤمن الامن لكل المواطنين، لافتا الى أن أهالي القرى الحدودية المسيحية بحاجة لممر آمن وأن يشعروا بأنهم ليسوا متروكين لأمرهم.



واعتبر أبو ناضر أن المطلوب حياد لبنان واعتماد اللامركزية الادارية والمالية وتوحيد قانون الاحوال الشخصية لانقاذ البلد.



ورأى أن على الدولة ان تكون موجودة على الارض في الجنوب بعد الحرب كي تعيد اللحمة بين اللبنانيين وأن تنشئ مجمعات اقتصادية وبنى تحتية في اطار اعادة الاعمار.











