الخير من قصر بعبدا: لمواصلة الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار

النائب أحمد الخير بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- شددنا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنيب لبنان كل ما من شأنه تهديد أمنه واستقراره.
- نوّهنا بتأكيد الرئيس عون أن لا أحد يفاوض باسم لبنان أو يتحدث نيابة عنه، وأشدنا بمواقفه الوطنية وبالمساعي التي يقودها… pic.twitter.com/BWPdG6k35a
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 23, 2026
النائب أحمد الخير بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- شددنا على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنيب لبنان كل ما من شأنه تهديد أمنه واستقراره.
- نوّهنا بتأكيد الرئيس عون أن لا أحد يفاوض باسم لبنان أو يتحدث نيابة عنه، وأشدنا بمواقفه الوطنية وبالمساعي التي يقودها… pic.twitter.com/BWPdG6k35a