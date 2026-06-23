الخير من قصر بعبدا: لمواصلة الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار

شدد النائب أحمد الخير على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنيب لبنان كل ما من شأنه تهديد أمنه واستقراره.



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا: "نوّهنا بتأكيد الرئيس عون ألا أحد يفاوض باسم لبنان أو يتحدث نيابة عنه، وأشدنا بمواقفه الوطنية وبالمساعي التي يقودها على المستويين الداخلي والخارجي لحماية لبنان وتعزيز استقراره. كما أكدنا الوقوف إلى جانبه ودعم كل الخطوات والجهود التي تصب في خدمة المصلحة الوطنية وتحفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم".