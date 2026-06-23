السيد: مسؤولية الوزارة ليس فقط الاستمرار في برنامج امان انما تطويره ليكون اكثر دقة واستدامة

المرحلة المقبلة من برنامج أمان لدعم الاسر الاكثر فقرا، وآليات التمويل والشفافية تناولتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، واكدت ان مسؤولية الوزارة ليس فقط الاستمرار في برنامج امان انما تطويره ليكون اكثر دقة واستدامة.