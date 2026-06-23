الوزير الحاج طلب في اجتماع السرايا الوزاري اعتماداً إضافياً لتغطية مستحقات مستخدمي أوجيرو والضمان

افاد مكتب وزير الاتّصالات شارل الحاج الاعلامي في بيان بان الوزير الحاج" أثار في الاجتماع الوزاري الدوري في السرايا الحكومية أمس، موضوع طلب فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦، الذي تقدّمت به الوزارة من أجل تغطية فروقات الرواتب وملحقاتها ومستحقات المستخدمين في هيئة "أوجيرو" لمصلحة الضمان عن العام ٢٠٢٤ عن تسعة أشهر تطبيقًا للمرسوم رقم 13164 تاريخ 5/4/2024.



وقد وعد رئيس الحكومة ووزير المالية بإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره والقيام بما يلزم تلبية لهذا الطلب".

