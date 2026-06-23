سلام استقبل رئيس أساقفة مونتيفيديو في الأوروغواي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، رئيس أساقفة مونتيفيديو في الأوروغواي الكاردينال دانيال ستورلا يرافقه الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي ادمون رزق ورئيس رسالة الرهبانية في الأوراغوي الأب سيزار لحود.



وبعد اللقاء، قال الأباتي رزق: "هذه زيارة مجاملة وشكر ودعم للرئيس سلام على الجهود الجبارة التي يقوم بها في لبنان، اضافة الى تهنئته على كلمته الوطنية التي تضمنت الكثير من الأمل والتي ألقاها في حفل تخرج جامعة اللويزة حيث كان الكاردينال ستولا حاضرا. وأيضا نقل رسالة لقداسة البابا لاون الرابع عشر من الرئيس سلام كي يبقى نظره على لبنان، وسينقل الكاردينال ستولا هذه الرسالة الى قداسة البابا الذي سيلتقيه في آخر الأسبوع، وهو سينقل هم اللبنانيين وشكرهم على الزيارة التي قام بها قداسته الى لبنان والتي لا تزال ثمارها الى اليوم، كما سيتناول هموم اللبنانيين، وضرورة وجود تدخل دولي دعما للموقف اللبناني ولا سيما موقف رئيس الحكومة في هذه المرحلة صعبة، لكي ينتقل لبنان الى مرحلة الأمان والسلام والأمل".