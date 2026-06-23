الجيش الإسرائيليّ: إطلاق النار على عناصر حزب الله كانوا يعملون تحت غطاء مدنيّ على مرتفعات علي الطاهر

بعد أن يجتازوا حدود المنطقة الأمنية: قوات جيش الدفاع تطلق النار على مخربي حزب الله الذين كانوا يعملون تحت غطاء مدني على مرتفعات علي الطاهر



🔸قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع أربعة من مخربي حزب الله الإرهابي وهم يركبون حفارة ودراجة نارية على مرتفعات علي الطاهر، ثم دخلوا إلى المنطقة… — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 23, 2026

رصدت القوات الإسرائيلية أربعة من عناصر حزب الله وهم يركبون حفارة ودراجة نارية على مرتفعات علي الطاهر، ثم دخلوا إلى المنطقة الأمنية واقتربوا من القوات بما كان يشكل تهديدًا فوريًا، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.وقال إنّه أطلق النار بهدف إبعاد "مصدر التهديد".وأضاف: "إلّا أنّ العناصر واصلوا السير مقتربين من القوات ولم يستجيبوا لدعوات القوات، مما جعل القوات تطلق النار إلى مصدر التهديد لغرض إزالته، حيث رصدت إصابة".