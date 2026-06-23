الجيش الإسرائيليّ: إطلاق النار على عناصر حزب الله كانوا يعملون تحت غطاء مدنيّ على مرتفعات علي الطاهر

بعد أن يجتازوا حدود المنطقة الأمنية: قوات جيش الدفاع تطلق النار على مخربي حزب الله الذين كانوا يعملون تحت غطاء مدني على مرتفعات علي الطاهر
🔸قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع أربعة من مخربي حزب الله الإرهابي وهم يركبون حفارة ودراجة نارية على مرتفعات علي الطاهر، ثم دخلوا إلى المنطقة…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 23, 2026
بعد أن يجتازوا حدود المنطقة الأمنية: قوات جيش الدفاع تطلق النار على مخربي حزب الله الذين كانوا يعملون تحت غطاء مدني على مرتفعات علي الطاهر
🔸قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع أربعة من مخربي حزب الله الإرهابي وهم يركبون حفارة ودراجة نارية على مرتفعات علي الطاهر، ثم دخلوا إلى المنطقة…